Украина ТРАГЕДИЯ На школьном стадионе Харькова серьезно пострадал шестилетний ребенок

2021-09-15 09:40

В городе Харьков, на школьном стадионе по улице Академика Павлова, шестилетний мальчик получил серьезную травму при неизвестных обстоятельствах, он госпитализирован в реанимационное отделение.  Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

"По словам дежурного врача, по приезду по вызову они обнаружили на школьном стадионе по улице Академика Павлова ребенка без сознания, рядом на земле лежали металлические футбольные ворота", - рассказали в полиции.

Как школьник получил травму и кто при нем в это время находился, устанавливают следователи.

Тем временем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений (ч.2 ст.275 УК).

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает от двух до пяти лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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