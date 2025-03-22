Жизнь В Харькове раскрыли схему оформления фиктивного отцовства для получения отсрочки от мобилизации

2025-03-22 10:31

В Харькове правоохранители разоблачили врача совместно с ее подругой из Львова, которые организовали схему подделки отцовства для получения отсрочки от мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры г. Харькова двум гражданкам предъявлено подозрение в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Осенью 2024 года 61-летняя жительница г. Львов обратилась "за помощью" к своей подруге, которая работает в Харькове врачом-акушером. Она рассказала, что у ее 31-летнего сына двое детей, он является призывником, подлежит мобилизации и не имеет законных оснований для получения отсрочки от призыва. Львовянка попросила "спасти" его от армии.

Врач подобрала беременную женщину и за денежное вознаграждение предложила после родов в свидетельстве о рождении ребенка указать сына подруги как отца – якобы это его третий ребенок.

В декабре 2024 года львовянка приехала в Харьков и встретилась с матерью ее будущего "внука". Она передала женщине 400 долларов как часть вознаграждения. Также заверила беременную, что до достижения ребенком трех лет ежемесячно будет передавать деньги.

В конце декабря жительница Львова сделала еще один перевод на 4200 грн.

В конце февраля 2025 года женщина родила мальчика. Львовянка приехала в Харьков с нотариально удостоверенным заявлением от своего сына о признании отцовства и доверенностью. Она подала необходимые документы в один из ЦПАУ, где и была задержана правоохранителями.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.