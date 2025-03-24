ВОЙНА В Украине Украинские военные освободили от врага часть территорий в Харьковской области

2025-03-24 16:41

Украинские военные освободили часть территорий возле поселка Двуречное в Харьковской области. Об этом сообщил представитель 429-го отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Олесь Маляревич, передает Суспільне.

"Улучшили положение, это очень важные, но небольшие операции", - рассказал он.

Издание напоминает, что ранее проект DeepState сообщал об освобождении территорий возле Фиголовки 14 марта, возле Голубовки и Синьковки - 10 марта, а возле Западного - 5 марта.

По словам Маляревича, рашисты не прекращают штурмов на Купянском направлении и применяют пехотные подразделения в районе реки Оскол.

"Мы находим их, когда они подходят к реке, это не всегда удается. Но и на переправе уничтожаем, и на подходах уничтожаем, и на левом берегу Оскола уничтожаем, - заявил он.

В то же время россияне, которым удалось переправиться на правый берег Оскола - роют норы, ищут дома, блиндажи и подвалы.

"Иногда бывает, что 3-4 человека находятся в секторе, а территория закрашивается как "красная", то это не значит, что там зашли полком и стоят - такая сейчас специфика на этом направлении. Там где-то до полтысячи пехоты противника находится, но они расползлись на большие территории, их выявить и уничтожить трудно", - добавил Маляревич.

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