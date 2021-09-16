Мир В Польше пожарный похитил, замкнул в гараже и избил двух детей из Украины

2021-09-16 20:20

 

В городе Бидгощ в Польше пожарный похитил и избил двух мальчиков из Украины. Он закрыл их в своей машине и избил, у одного из детей сломан нос.

Причиной такого поведения стало то, что дети одолжили у его сына самокат, но вовремя не вернули его, передвет польское издание Onet.

Пожарный избил двух детей, 8 и 10 лет за то, что они одолжили у его сына самокат и не вернули его вовремя.

Мужчина подкараулил «обидчиков» своего отпрыска и набросился на них, когда они ехали на самокате по улице.

Мужчина схватил детей и затащил их в машину, отвез на другую улицу и нанес им телесные повреждения. Старшему, 10-летнему мальчику, мужчина сломал нос.

«Их обоих затащили в машину. Причиной происшествия стало то, что мальчики из Украины одолжили самокат у сына подозреваемого. Дети, вероятно, не захотели вернуть самокат вовремя. Мама одного из детей сообщила о происшествии в полицию на следующий день. Подозреваемый сейчас находится под наблюдением», — рассказала представитель полиции в Быдгоще.

Пожарного немедленно отстранили от занимаемой должности на три месяца. Судьба его дальнейшей карьеры теперь зависит от результатов расследования.

В полиции заявили, что преступление пожарного «не связано с национальностью детей».

На мужчину заведено уголовное дело. По факту совершенного преступления ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Раньше мы писали, что в польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения умер 25-летний гражданин Украины.

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