Коронавирус Украина переходит в "желтую" зону: будут ли закрывать общественный транспорт

2021-09-21 20:20

Введение в Украине "желтого" уровня карантинных ограничений, который начнет действовать с 23 сентября, не предусматривает закрытия общественного транспорта.

Как будет работать транспорт с усилением карантина?

В середине сентября премьер Денис Шмыгаль заявлял, что транспорт продолжит работать не только в "желтой" зоне, но и в случае введения "красного" уровня карантина.

Для поездок в маршрутках, автобусах, троллейбусах и другом транспорте не надо предоставлять ковидный сертификат. При этом обязательно должны пройти вакцинацию водители, кондукторы, контролеры и другие работники. В "желтой" зоне работникам транспорта нужно будет сделать минимум одну прививку против коронавируса.

Пассажиры по прежнему обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.