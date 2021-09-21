Коронавирус Украина переходит в "желтую" зону: будут ли закрывать общественный транспорт

2021-09-21 20:20

 

Введение в Украине "желтого" уровня карантинных ограничений, который начнет действовать с 23 сентября, не предусматривает закрытия общественного транспорта.

Как будет работать транспорт с усилением карантина?

В середине сентября премьер Денис Шмыгаль заявлял, что транспорт продолжит работать не только в "желтой" зоне, но и в случае введения "красного" уровня карантина.

Для поездок в маршрутках, автобусах, троллейбусах и другом транспорте не надо предоставлять ковидный сертификат. При этом обязательно должны пройти вакцинацию водители, кондукторы, контролеры и другие работники. В "желтой" зоне работникам транспорта нужно будет сделать минимум одну прививку против коронавируса.

Пассажиры по прежнему обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украину доставили инновационные лекарства против COVID-19

2021-09-21 20:40

Прививать учителей в Украине готовы прямо в школах

2021-09-21 19:00

В Украине ударили первые морозы: фото из Карпат

2021-09-21 18:20

В Украине снижают тарифы на электроэнергию, но не для всех

2021-09-21 18:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украину доставили инновационные лекарства против COVID-19

2021-09-21 20:40

Украина переходит в "желтую" зону: будут ли закрывать общественный транспорт

2021-09-21 20:20

Прививать учителей в Украине готовы прямо в школах

2021-09-21 19:00

Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября

2021-09-21 16:20
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украину доставили инновационные лекарства против COVID-19 2021-09-21 20:40
Украина переходит в "желтую" зону: будут ли закрывать общественный транспорт 2021-09-21 20:20
Прививать учителей в Украине готовы прямо в школах 2021-09-21 19:00
Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября 2021-09-21 16:20