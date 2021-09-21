"Оппозиционная платформа – За жизнь" поздравила "Единую Россию" с победой на выборах, а Медведев и Медведчук провели телефонный разговор

2021-09-21 20:27

В своем официально заявлении партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" поздравила всех членов партии, кандидатов от нее, прошедших в Государственную Думу Российской Федерации, руководство и председателя Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева с убедительной победой на выборах. В ОПЗЖ уверены, что полученный в ходе голосования результат в очередной раз подтвердил: россияне связывают свое будущее именно с "Единой Россией", а идеи и программа партии близки российскому народу.

"Единая Россия" была и остается крупнейшей партией Российской Федерации, которая формирует ее внутриэкономический и внешнеполитический курс, а также не боится брать ответственность за будущее родной страны. Желаем народным избранникам от вашей политической силы мудрости, вдохновения, профессионализма, чтобы продолжить строить процветающее, успешное государство на уже заложенном крепком фундаменте, вести Россию к новым целям и высотам", подчеркивают в "Оппозиционной платформе – За жизнь".

"Уверены, вся ваша работа в Государственной Думе, как и прежде, будет направлена на служение интересам граждан Российской Федерации. Надеемся также на продолжение диалога и укрепление межпартийного сотрудничества между "Единой Россией" и "Оппозиционной платформой – За жизнь" во имя восстановления добрососедских отношений между нашими странами и взаимовыгодного экономического сотрудничества Украины и России, дружеских отношений между братскими украинским и российским народами", - подчеркивают в Украине.

Ранее председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук по телефону поздравил председателя Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева с уверенной и заслуженной победой партии на выборах. Виктор Медведчук отметил важность межпартийного, политического диалога, целью которого является нормализация отношений между Украиной и Россией и восстановление экономического сотрудничества между нашими странами, что является одной из программных целей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Уверен, что российский и украинский народы никому не удастся поссорить, потому что нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык, на котором разговаривают больше половины граждан Украины, миллионы родственников, проживающих в наших странах и наша общая Победа в Великой отечественной войне. Все это является лучшим залогом для того, что мы найдем взаимопонимание в интересах граждан наших государств", – отметил Медведчук.