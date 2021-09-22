Украину ждет еще две волны тепла: синоптик озвучил детальный прогноз

В октябре в Украине ожидается еще два периода потепления. Их можно назвать бабьим летом.
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, волны тепла придут в страну 10-15 и 21 октября.
Согласно погодным графикам Горбаня, первая половина октября будет гораздо теплее, чем вторая половина сентября.
Так, в центральных регионах Украины первое бабье лето наступит с 10 по 15 октября. Днем воздух прогреется до +19…+21 градуса.
Второе бабье лето будет коротким – всего один день, 21 октября. Тогда столбик термометра поднимется к отметке +15…+17 градусов.
Даты потепления на юге Украины фактически совпадают с датами для центра. Первое ожидается 13-14 октября с температурами на уровне +18…+21 градус, второе – 21 октября с +14…+16 градусами.
О том, какой будет погода этой осенью рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
Сентябрь
По прогнозам Мартазиновой, в Украине в ближайшее время снова потеплеет, температура воздуха может подняться до +26...+27 градусов.
"Сейчас температура все равно повысится. Мы даем верхнюю границу, которую рассчитываем, до +26 ... + 27 в отдельные дни. Затем до 10-го, 13-го, 16-го числа, к середине месяца, мы ожидаем снижения температуры. Но оно не будет катастрофическим ", — сказала Мартазинова.
По ее словам, в середине сентября температура воздуха ночью ожидается около + 5, а днем +13...+ 15. В конце месяца температура повысится до +15 ...+17 градусов.
Октябрь
В начале октября ожидается незначительное кратковременное похолодание: днем температура опустится до +10...+ 13 градусов.
По данным Мартазиновой, до 10 октября температура воздуха составит +15. Затем резко похолодает, днем будет на уровне +5...+ 7, а ночью опустится до -5.
"Вторая часть октября будут очень неустойчивой. Резкие похолодания, резкие потепления. В конце месяца – похолодание", — сказала синоптик.
Ноябрь
В начале ноября температура воздуха ожидается около нуля днем и до -5 ночью, что для этого периода является нормой.
"В конце ноября температура будет доходить до +14...+ 15 градусов, а под конец месяца – все, пошла зима", — сказала метеоролог.