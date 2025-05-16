Мир В Испании обнародовали первые результаты расследования беспрецедентного отключения электроэнергии

2025-05-16 10:27

Испанское правительство отчиталось о первых результатах расследования беспрецедентного отключения электроэнергии на Иберийском полуострове 28 апреля. Власти страны впервые указали на конкретные районы как источник событий. Об этом свидетельствует соответствующее заявление главы Минэнергетики Испании Сары Аагесен в среду, сообщает агентство новостей Reuters.

Чиновница заявила на парламентских слушаниях, что три первых инцидента, причина которых еще не установлена, вызвали потерю 2,2 гигаватта электроэнергии, что спровоцировало серию отключений.

"Мы также продолжаем продвигаться вперед в определении мест, где произошли эти потери электроэнергии, и уже знаем, что они начались в Гранаде, Бадахосе и Севилье", – сказала министр.

Следователи исключили кибератаку на оператора электросетей REE, дисбаланс или недостаточную мощность электросетей как причины отключения электроэнергии.

Расследование займет время, и, похоже, простых ответов на сложные вопросы не будет, резюмировала Аагесен.