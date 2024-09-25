ВОЙНА В Украине Завершено расследование дела киевского прокурора, укравшего изъятые в ходе обысков миллионы

2024-09-25 11:28

ГБР завершило расследование в отношении одного из киевских прокуроров, присвоившего миллионы гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении прокурора одной из районных окружных прокуратур Киева. Он присвоил миллионы средств, изъятых в ходе следственных действий.



В августе 2023 года прокурор осуществлял надзор в уголовном производстве по частному предприятию. В ходе обысков изъял у коммерсанта 4 млн 242 тыс. в разной валюте в гривневом эквиваленте.



Однако вместо передачи денег на надлежащую сохранность прокурор забрал их себе.



После этого он перестал ходить на работу и не появлялся по адресу, указанному как фактическое место жительства.