Мир После визита Илона Маска Пентагон начал беспрецедентное внутреннее расследование

2025-03-24 10:27

Министерство обороны США начало внутреннее расследование для выявления лиц, которые раскрыли информацию о визите Илона Маска в ведомство. Это произошло после того, как Маск призвал привлечь к ответственности должностных лиц Пентагона, которые, по его словам, распространяют "зловредную дезинформацию" относительно его контактов с военными, сообщило Bloomberg.

Отмечается, что руководитель аппарата министра обороны Пита Хегсета, Джо Каспер, призвал расследовать "несанкционированное раскрытие" секретной информации и передать виновных в правоохранительные органы для уголовного преследования. По данным издания, сотрудников в частности будут проверять на полиграфе.

В служебной записке Каспер отметил, что расследование должно начаться немедленно и завершиться отчетом для министра обороны. Документ будет содержать перечень всех утечек в Минобороны и рекомендации по их предотвращению.

Американский миллиардер Илон Маск в пятницу, 21 марта, провел почти 80-минутную встречу с министром обороны Питом Хегсетом.

Ранее в тот же день газета NYT писала с ссылкой на источники, что Пентагон проведет брифинг для американского миллиардера Илона Маска относительно плана действий военных США на случай войны с Китаем.

Как подчеркивало издание, предоставление Маску доступа к наиболее засекреченным военным тайнам США стало значительным расширением его роли как советника Трампа. По данным NYT, это также обостряло вопрос о конфликте интересов Маска, который является генеральным директором компаний SpaceX и Tesla, поэтому имеет широкие финансовые интересы в Китае.

Сам Маск в соцсети X (ранее Twitter) жестко отреагировал на эти заявления, призвав к судебному преследованию тех, кто сливает "неправдивую информацию" в медиа. В то же время бывший президент США Дональд Трамп и действующий министр обороны Пит Хегсет опровергли, что Маску предоставляли доступ к каким-либо стратегическим военным планам.

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