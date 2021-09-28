Украина Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 сентября - сегодня хороший день для финансовых операций

2021-09-28 12:09

28 сентября убывающая Луна находится в знаке зодиака Близнецы. Это – период быстрых и энергичных дел, однако в силу возросшей импульсивности лучше отложить долгосрочные проекты. День идеально подходит для финансовых операций, получения и обмена информацией, коротких поездок и ведения переговоров.



Гороскоп для всех знаков зодиака



Овен (21.03−19.04)



На планы Овнов, касающиеся продвижения на работе или повышения зарплаты, может повлиять неожиданное событие. Чтобы избежать негативных последствий представителям знака нужно убрать импульсивность и раздражительность. День благоприятен для спокойного отдыха, наведения порядка в доме, размышлений и общения с близкими.



Телец (20.04−20.05)



Тельцам нельзя хитрить и прибегать к обману, в попытках достичь желаемого. Звезды предостерегают, что в этот день все тайное быстро станет явным. Вероятны неожиданный конфликт или проблема, связанная с прошлым.



Близнецы (21.05−21.06)



Близнецов ожидает хороший день для наведения порядка в доме и покупок. Однако неожиданное известие или размолвка с близким человеком может нарушить все планы. Звезды советуют проявить осторожность в общении и не принимать близко к сердцу негативные тенденции дня.



Рак (22.06−22.07)



Ракам рекомендуется заняться делами, связанными с семьей и домом, а также не вступать в конфликты. День благоприятен для важных покупок и приобретений. Можно смело доверять интуиции в решении важных вопросов.



Лев (23.07−22.08)



Звезды советуют Львам избегать любовных авантюр, не заниматься рискованными делами и не пытаться изменить уже сложившиеся отношения. День подходит для физической активности, общения и поиска информации. Полезно пересмотреть ближайшие планы и открыться новому опыту.



Дева (23.08−22.09)



Девам можно смело браться за любое дело – звезды обещают поддержку и помощь со стороны влиятельной особы или друзей. Важно хорошо продумать свои действия, избегая поспешности и злости. Во второй половине дня возможны неожиданные новости, которые выведут из равновесия и сильно повлияют на самочувствие.



Весы (23.09−22.10)



Прекрасный день для новых начинаний, вложения денег, обращения за помощью к влиятельным лицам. Активные действия помогут создать фундамент для будущих успехов. Звезды предостерегают от проявления агрессии, ссор и конфликтов – все это может испортить благоприятную картину.



Скорпион (23.10−21.11)



Скорпионы могут надеяться на удачу во всем: от личных отношений до решения серьезных деловых задач. Главное – следить за словами и избегать резких суждений. Вероятны новые интересные знакомства и приятное общение.



Стрелец (22.11−21.12)



Звезды обещают Стрельцам успешный день для заключения сделок, налаживания деловых контактов и партнерских отношений. Рекомендуется избегать поездок и посвятить свободное время домашним делам.

Козерог (22.12−19.01)



У Козерогов появится шанс улучшить финансовое положение, завести новые знакомства и активизировать деятельность в бизнесе. Во второй половине дня вероятны хорошие известия.



Водолей (20.01−18.02)



Воинственный и порой агрессивный настрой Водолеев может привести к ссорам и конфликтам. Романтические свидания лучше отложить – резкость и критичность в общении негативно скажется на дальнейшем общении. Представителям знака полезно будет заняться рутинными делами, которые не предусматривают тесного взаимодействия с людьми.



Рыбы (19.02−20.03)



У Рыб удачно сложатся новые знакомства и дела на работе. День благоприятен для возобновления старых отношений и покупок. Звезды обещают прилив сил и романтические приключения.