Украина Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 сентября - сегодня хороший день для финансовых операций

2021-09-28 12:09

 28 сентября убывающая Луна находится в знаке зодиака Близнецы.  Это – период быстрых и энергичных дел, однако в силу возросшей импульсивности лучше отложить долгосрочные проекты. День идеально подходит для финансовых операций, получения и обмена информацией, коротких поездок и ведения переговоров.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен (21.03−19.04)

На планы Овнов, касающиеся продвижения на работе или повышения зарплаты, может повлиять неожиданное событие. Чтобы избежать негативных последствий представителям знака нужно убрать импульсивность и раздражительность. День благоприятен для спокойного отдыха, наведения порядка в доме, размышлений и общения с близкими.

Телец (20.04−20.05)

Тельцам нельзя хитрить и прибегать к обману, в попытках достичь желаемого. Звезды предостерегают, что в этот день все тайное быстро станет явным. Вероятны неожиданный конфликт или проблема, связанная с прошлым.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецов ожидает хороший день для наведения порядка в доме и покупок. Однако неожиданное известие или размолвка с близким человеком может нарушить все планы. Звезды советуют проявить осторожность в общении и не принимать близко к сердцу негативные тенденции дня.

Рак (22.06−22.07)

Ракам рекомендуется заняться делами, связанными с семьей и домом, а также не вступать в конфликты. День благоприятен для важных покупок и приобретений. Можно смело доверять интуиции в решении важных вопросов.

Лев (23.07−22.08)

Звезды советуют Львам избегать любовных авантюр, не заниматься рискованными делами и не пытаться изменить уже сложившиеся отношения. День подходит для физической активности, общения и поиска информации. Полезно пересмотреть ближайшие планы и открыться новому опыту.

Дева (23.08−22.09)

Девам можно смело браться за любое дело – звезды обещают поддержку и помощь со стороны влиятельной особы или друзей. Важно хорошо продумать свои действия, избегая поспешности и злости. Во второй половине дня возможны неожиданные новости, которые выведут из равновесия и сильно повлияют на самочувствие.

Весы (23.09−22.10)

Прекрасный день для новых начинаний, вложения денег, обращения за помощью к влиятельным лицам. Активные действия помогут создать фундамент для будущих успехов. Звезды предостерегают от проявления агрессии, ссор и конфликтов – все это может испортить благоприятную картину.

Скорпион (23.10−21.11)

Скорпионы могут надеяться на удачу во всем: от личных отношений до решения серьезных деловых задач. Главное – следить за словами и избегать резких суждений. Вероятны новые интересные знакомства и приятное общение.

Стрелец (22.11−21.12)

Звезды обещают Стрельцам успешный день для заключения сделок, налаживания деловых контактов и партнерских отношений. Рекомендуется избегать поездок и посвятить свободное время домашним делам.

Козерог (22.12−19.01)

У Козерогов появится шанс улучшить финансовое положение, завести новые знакомства и активизировать деятельность в бизнесе. Во второй половине дня вероятны хорошие известия.

Водолей (20.01−18.02)

Воинственный и порой агрессивный настрой Водолеев может привести к ссорам и конфликтам. Романтические свидания лучше отложить – резкость и критичность в общении негативно скажется на дальнейшем общении. Представителям знака полезно будет заняться рутинными делами, которые не предусматривают тесного взаимодействия с людьми.

Рыбы (19.02−20.03)

У Рыб удачно сложатся новые знакомства и дела на работе. День благоприятен для возобновления старых отношений и покупок. Звезды обещают прилив сил и романтические приключения.

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