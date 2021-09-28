Украина Стало известно, почему бой Усика не транслировали по ТВ

2021-09-28 18:00

Бой за титул чемпиона мира по боксу между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа не показывали по телевидению. Об этом в статье, опубликованной изданием "Новое время", заявил медиаэксперт и экс-советник главы Нацсовета по вопросам ТВ и радио Александр Глущенко.

По информации, MEGOGO уже не менее двух лет транслирует боксерские поединки международного масштаба.

"Телевидение – больше не основной бенефициар бюджетов, часть рекламных денег ушла в диджитал. Приобретать телеканалу спортивное мероприятие за космические деньги, потому что правообладатели не дураки и права на покрытие "вся страна" за дешево не отдадут, – не рентабельно, как и искать рекламодателей под это шоу", - утверждает эксперт.

Также стало известно, что премиальные виды спорта стали прерогативой платных телеканалов, платформ платного телевидения и ОТТ-сервисов. Отмечается, что бой Усик - Джошуа транслировали лишь несколько платных спутниковых телеканалов: Canal+ France, DAZN 1 Bar Deutsch, RTL7 HD и Sky Box Office HD.

На вопрос, почему Национальная общественная телерадиокомпания Украины не транслировала бой такого масштаба на канале "UA:Перший", Глущенко напомнил о его урезанном финансировании.

"Спортивные мероприятия настолько дорого стоят, что их, как правило, продают в страну только в одни руки, чтобы покупатель смог отбить вложенные инвестиции, не было демпинговой конкуренции и прочих прелестей", - пишет Глущенко.