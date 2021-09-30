Украина Во Львове электросамокат признали транспортным средством. Суд оштрафовал водителя за ДТП

2021-09-30 20:20

 

Во Львове водителя электросамоката признали виновным в ДТП с автомобилем Lexus. Мужчину оштрафовали из-за аварии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на решение Галицкого суда.

Во время суда водитель самоката отказался признавать вину и заявил, что именно водительница Lexus врезалась в него.

Отмечается, что инцидент произошел 5 сентября. Водитель электросамоката внезапно выехал с тротуара на проезжую часть и врезался в автомобиль.

Несмотря на то, что в Правилах дорожного движения нет определения "электросамокат", судья Галицкого районного суда отметила, что самокат подпадает под понятие "транспортное средство", поскольку на нем можно перевозить людей.

Судья признала водителя электросамоката виновным и присудила ему 850 гривен штрафа, а также 454 гривны судебного сбора.

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Минфин "отфильтрует " получателей соцвыплат в Украине 2021-09-30 20:00
Украина возобновляет ж/д сообщение с Польшей - на какие поезда уже можно купить билеты 2021-09-30 19:40
Кабмин одобрил изменение правил дорожного движения 2021-09-30 18:40