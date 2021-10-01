Украина Газ в Украине с началом отопительного сезона будет стоить 16 - 30 гривен за куб - раскрыты данные меморандума

2021-10-01 12:46

В подписанном вчера меморандуме о неповышении тарифов цена на газ для бюджетных организаций составит более 16 тысяч грн за тысячу кубометров (с НДС). Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Интерфакс-Украина.

"13,6 грн/куб. м без НДС, свыше 16 грн/куб. м с НДС", – сказал он.

Годовой тариф Нафтогаза для населения зафиксирован на уровне 8 гривен за тысячу кубометров. Тогда как другие поставщики газа устанавливают свои цены. В октябре они варьируются от 8 до 30 гривен.

Филатов отметил, что местные власти готовятся к экономии ресурсов в отопительный сезон.

Также он добавил, что власти на местах предлагали перенаправить дополнительно 5% НДФЛ, но в итоге сошлись на 4%, что даст 11 миллиардов гривен.