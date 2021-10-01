Детали Анри Малосс: Украинская власть закрывает СМИ и ограничивает свободу слова

2021-10-01 15:18

Иногда дезинформация становится оправданием для некоторых правительств в попытке запретить некоторые медиа и ограничить свободу слова. И недавно мы видели действия украинской власти, которые можно трактовать как запрет свободы слова под предлогом дезинформации. Такое мнение 30 сентября высказал почетный председатель Исследовательского института Vocal Europe, бывший глава Европейского социально-экономического комитета Анри Малосс во время круглого стола "СМИ и конфликт: Свобода прессы в Украине", организованного EU Buzz в сотрудничестве с Vocal Europe.

"Этот вопрос является чрезвычайно чувствительным для Украины. Она выбрала путь демократии и европейской модели. В то же время недавно мы видели действия, которые можно трактовать как запрет свободы слова под предлогом дезинформации. Сегодня мы видим тенденции ... в Украине, в Европе, повсюду, что дезинформация, которая действительно существует, но иногда она становится оправданием для некоторых правительств в попытке запретить некоторые медиа и ограничить свободу слова", - заявил председатель Vocal Europe.

Эксперт подчеркнул, что ситуация со свободой слова в Украине составляет чрезвычайную опасность.

"Свобода СМИ должна быть ключевой ценностью и не должна ограничиваться за исключением решения суда. Ведь на примере Украины в конфликтной ситуации я вижу возможное ограничение со стороны власти и это неправильно", - уточнил Анри Малосс.

Он также подчеркнул, что проблема свободы СМИ и самовыражения с каждым днем ​​становится все острее.

"Мы привыкли наблюдать за запретом медиа и отсутствием свободы слова в странах, где председательствует авторитарный режим и существует диктатура. Только вспомните Китай. Но пока мы это также наблюдаем в демократических государствах, накануне это произошло в Германии, когда власть искушенная запретить некоторые СМИ, так как считает они несут дезинформацию, или они как говорится не является политически корректными", - сказал эксперт.

Напомним, в понедельник, 27 октября, стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности, евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.