Детали Судейский роман. Как судьи Крук и Билоус «похоронили» имидж Высшего антикоррупционного суда

2021-10-08 10:31

Объективность и непредвзятость Высшего антикоррупционного суда оказались под вопросом. Как выяснилось, в судейской коллегии ВАКС, которая выносит приговоры подозреваемым, двое судей крутят роман.

Об этом сообщает Telegram-канал «Верховна Рада».

Речь идет о замглавы суда Евгении Круке и судье-спикере Инне Билоус. Источник в суде рассказывает: они встречаются давно, хотя и не живут вместе. Билоус довольно часто не ночует дома, а на утро появляется на работе одновременно с шефом.

То, что они не состоят в гражданском браке, объясняет пробелы в соответствующих разделах деклараций. Более того, их отношения провоцируют конфликт интересов: Билоус находится в прямом подчинении у Крука - входит с ним в одну судейскую коллегию и выносит приговоры по делам о коррупции.

При этом личные отношения - не единственная проблема. У журналистов возникают вопросы относительно доходов и имущества этих судей. Оба судьи пользуются незадекларированными авто. Крук проживает не в той квартире, которую указал в декларации. Старшая дочь Билоус Анастасия - Instagram-блогер - публикует фото с дорогих курортов в Турции, ОАЭ, Греции.

К слову, если о Круке узнали только после того, как его назначили в ВАКС, то Билоус на слуху с 2013 года. Она входила в коллегию судей, которая запрещала мирные собрания в Тернопольской области во время Революции достоинства.