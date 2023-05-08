ВОЙНА В Украине Враг бил крылатыми ракетами по Одесской области - легкие ранения получили три человека

2023-05-08 12:28

В результате удара оккупационных войск крылатыми ракетами Х-22 по складу в Одесской области в ночь на 8 мая ранены три человека. Еще один человек считается пропавшим без вести. Об этом сообщил глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук в Telegram.

Спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул после попадания ракеты типа Х-22 по одному из складов логистической инфраструктуры, расположенном на территории Одесского района.

"Три человека, работники склада, получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте - никто не госпитализирован. Сейчас один человек считается пропавшим без вести", - сообщил Крук.

Продолжаются оперативно-спасательные работы.

Напомним, в ночь на 8 мая войска рашистов атаковали Киевскую область ударными дронами иранского производства Shahed-136/131, а Одесскую - ракетами. Ракеты типа Х-22 враг направил по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье.

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