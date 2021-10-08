Детали У ЗЕЛЕНСКОГО ЗА ДВА ДНЯ СОСТРЯПАЛИ ДЕЛО ПРОТИВ МЕДВЕДЧУКА, ЧТОБЫ ВСЕ ЗАБЫЛИ ПРО ОФШОРЫ ЗЕ-ПРЕЗИДЕНТА. ЭТОГО НЕ БУДЕТ

2021-10-08 18:54

СБУ и ГПУ сегодня презентовали высосанное из пальца новое «дело» против Медведчука о поставках в Украину угля в 2014-2015 годах, что дало стране возможность остаться в тепле и со светом в те дни.

Главная цель у этого дела одна – перевести общественное внимание с офшоров Зеленского. Они думают, что мы забудем, что Зеленский отмывал грязные деньги «Приватбанка», не платил в Украине налоги, а свои средства выводил из страны.

Неужели эти убогие думают, что мы об этом забудем?

Забудем, что клоун, который обещал нам страну мечты – первым бежал выводить отсюда деньги?

Забудем, что клоун привел во власть людей, который публично реагируют на смерть депутата: «минус один враг и это хорошо», заказывают проституток в зале парламента, говорят: «нет денег, продай собаку»…

Думают, что мы забудем, что в домах украинцев будет холодно из-за того, что Зеленский отказался покупать газ по 175 долларов, о чем договорился Медведчук, а будет покупать по 1500 долларов, лишь бы потешить Зеленского?

Нет, не забудем. Как и о четырех женщин из ОРДЛО, которые с января могли быть на свободе, ведь их был готов освободить в одностороннем порядке Медведчук, но власти цинично оставили их в тюрьме.

Попав на обложки всех топовых западных СМИ как топ-коррупционер Зеленский уже не отмоется никогда. Коррупционный президент с замашками диктатора.

Так и войдет в историю.

Кирилл Киквидзе