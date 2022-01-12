Детали Индийское издание: Закрыв пять оппозиционных телеканалов, Зеленский еще раз показал, что является врагом СМИ

2022-01-12 13:23

Президент Украины Владимир Зеленский закрыв пять оппозиционных телеканалов, показал, что является врагом СМИ. Об этом пишет индийское издание "The Times Hub".

"Зеленский снова решил играть в любимую игрушку под названием "санкции". Поздно вечером Зеленский подписал указ о санкциях против телеканала "Перший Незалежний" (его учредители - это около 100 журналистов) и UkrLive (собственник - Нестор Шуфрич, народный депутат и соратник Виктора Медведчука).

Но есть и позитив. Зеленский показал, кто в Украине настоящая оппозиция. Потому что на словах все оппозиционные. А на деле некому защитить народ от грабежа под видом тарифов и роста цен. Некому рассказать людям правду.

На словах у нас Порошенко - это оппозиция. А на деле Порошенко спокойно дали сбежать за кордон. Никто не арестовывает его собственность, не запрещает его телеканалы "Пятый" и "Прямой". На словах у нас Ахметов записался в оппозиционеры. И, как сказал сам Зеленский, его даже попытались "втянуть" в попытку государственного переворота. А на деле вся война Офиса президента и олигарха проходит только на словах. В общем, Зеленский снова показал, что считает оппозицией только Медведчука. Показал не на словах - а на деле", - отмечает издание.

Также в публикации говорится: "А еще Зеленский еще раз показал, что является врагом СМИ. Надо признать, что это взаимно. Никого украинские журналисты не ненавидели так люто, как Зеленского и его окружение. Ну что ж, сами виноваты. Партия "Слуга народа" уже превратилась в политического зомби - депутаты бегут из нее "світ за очі".

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.