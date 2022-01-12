Индийское издание: Закрыв пять оппозиционных телеканалов, Зеленский еще раз показал, что является врагом СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский закрыв пять оппозиционных телеканалов, показал, что является врагом СМИ. Об этом пишет индийское издание "The Times Hub".
"Зеленский снова решил играть в любимую игрушку под названием "санкции". Поздно вечером Зеленский подписал указ о санкциях против телеканала "Перший Незалежний" (его учредители - это около 100 журналистов) и UkrLive (собственник - Нестор Шуфрич, народный депутат и соратник Виктора Медведчука).
Но есть и позитив. Зеленский показал, кто в Украине настоящая оппозиция. Потому что на словах все оппозиционные. А на деле некому защитить народ от грабежа под видом тарифов и роста цен. Некому рассказать людям правду.
На словах у нас Порошенко - это оппозиция. А на деле Порошенко спокойно дали сбежать за кордон. Никто не арестовывает его собственность, не запрещает его телеканалы "Пятый" и "Прямой". На словах у нас Ахметов записался в оппозиционеры. И, как сказал сам Зеленский, его даже попытались "втянуть" в попытку государственного переворота. А на деле вся война Офиса президента и олигарха проходит только на словах. В общем, Зеленский снова показал, что считает оппозицией только Медведчука. Показал не на словах - а на деле", - отмечает издание.
Также в публикации говорится: "А еще Зеленский еще раз показал, что является врагом СМИ. Надо признать, что это взаимно. Никого украинские журналисты не ненавидели так люто, как Зеленского и его окружение. Ну что ж, сами виноваты. Партия "Слуга народа" уже превратилась в политического зомби - депутаты бегут из нее "світ за очі".
Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.
20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.
В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.
Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.
Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.
Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.
В 2021 году мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 144 568 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов