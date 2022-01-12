Детали Медведчук не позволил реализовать сценарий "Зеленский изгоняет своего главного политического оппонента", а вот Порошенко испугался и сбежал

2022-01-12 13:16



Экс-президент Порошенко, на телекамеры бежавший от уведомления от подозрения, обещает вернуться 17 января и грозит Зеленскому карами небесным.

Об этом пишет Юрий Лукашин в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Проблема Порошенко в том, что все его пафосные ужимки не работают.

Слишком жесткая разница между словом и делом. Потому что на словах "герой", а на деле – "беглец".

Корень проблемы в том, что Порошенко проиграл стратегически, т.е. на уровне сценария. Потому что сам подыграл КВНовским сценаристам с Банковой, которые сочинили для него роль "беженца". Тем более удивительно, что ведь есть же пример Медведчука, который, несмотря на "психическую атаку" Банковой в виде целого списка тяжких обвинений, никуда не уехал из Украины.

В итоге, "блицкриг" Зеленского и компании провалился. А за без малого год мы так и не увидели доказательств причастности ни к финансированию террористических организаций, ни к государственной измене.

А то, что делает Порошенко сейчас, – это называется "махать кулаками после драки". Это тактика. Оперативное реагирование, не более того. Пустить слезу по поводу судьбы "Небесной сотни" или встать на колени перед АТОшниками – это Порошенко хорошо умеет. Но проблема в том, что профессиональный стратег "на завтрак скушает" любого тактика – именно из-за своего умения оперировать стратегическими планами и сценариями.

На контрасте, в случае с Медведчуком ОП проиграл на уровне сценария. Медведчук не позволил реализовать сценарий "Зеленский изгоняет своего главного политического оппонента", отреагировав четко в стиле Махатмы Ганди. Он просто никуда не побежал из родной страны, а затем перешел в контратаку в суде. В итоге, Офис президента, владея тактическим преимуществом, оказался в ситуации цугцванга, когда каждый последующий уход ухудшает положение игрока. За почти год ни один судья не осмелился принять решение о взятии оппозиционера под арест, поскольку нет доказательств его вины. Да и судьба экс-судьи Николая Чауса, который при прошлой власти участвовал в политических репрессиях, а затем "почитатели таланта" нашли его даже за границей и похитили, стала наглядным примером для всех. С другой стороны, каждое решение суда о продлении домашнего ареста выглядит как политический заказ, потому как доказательств мы до сих пор не увидели. К тому же очень важно, что в мировых СМИ поведение Зеленского и ОП оценивают как политические репрессии, свидетельством чего являются крайне критические публикации в Forbes, The Independent etc.

Порошенко, будь он стратегом, повел бы себя как Медведчук. Но чего нет – того нет.

И в этом плане, конечно же, Порошенко нужно возвращаться. Потому что на самом деле у Порошенко не так уж много сторонников – на выборах в Верховную Раду в июле 2019 года его "Европейская солидарность" взяла всего 8,10%. Мягко говоря, небольшой резерв. В то время как риск угодить в разрыв между словом и делом, о котором мы говорили в начале, действительно велик.

Юрий Лукашин