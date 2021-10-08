Детали ВЛАСТЬ ПО-БЫСТРОМУ "СКЛЕПАЛА" ДЕЛО ПРОТИВ МЕДВЕДЧУКА, ЧТОБЫ ВСЕ ЗАБЫЛИ ПРО ОФШОРНЫЙ СКАНДАЛ ЗЕЛЕНСКОГО, - ЧУБИРКО

2021-10-08 19:04

 

Прошло несколько молчаливых дней после громкого "офшорного скандала", и власть решила для отвлечения внимания и для того, чтоб не отвечать на неудобные вопросы, на "колене" по-быстрому склепать новое дело против Виктора Медведчука и вручить ему очередное незаконное подозрение, которое адвокаты развалят в суде, как и то первое.

Кто-то помнит уже в чем полгода назад обвинили В. Медведчука?

Тем не менее против В. Медведчука в нарушение законов Украины и Конституции Украины введены санкции, и он уже полгода находится под домашним арестом, не имея возможности заниматься своими прямыми обязанностями как депутат ВР Украины!

Напомним, ранее Кузмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

Иван Чубирко

Депутат Закарпатского облсовета

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Детали

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