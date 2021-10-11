Украина Вирастюку угрожали убийством. Полиция сообщила детали

2021-10-11 20:20

 

В понедельник, 11 октября в полицию Киева поступила информация о том, что народному депутату Украины Василию Вирастюку угрожали убийством. Нарушителя задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в полиции и пресс-службу полиции Киева.

"Сегодня в полицию Киева поступила информация о том, что народному депутату Украины поступил телефонный звонок с угрозами. Правоохранители зарегистрировали событие и немедленно начали поиски злоумышленника", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Правоохранители установили, что нарушитель находится в городе Николаев, где его задержали и передали в столичный отдел для дачи объяснений.

Как стало известно, злоумышленником оказался уроженец Николаевской области 2002 года рождения.

Сейчас полицейские выясняют мотивы и обстоятельства этого поступка.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 129 УКУ - угроза убийством.

Решается вопрос относительно сообщения нарушителю о подозрении. Ему грозит ограничение свободы до 2 лет. Продолжаются следственные действия.

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