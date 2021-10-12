Детали Как на Банковой надеются отвлечь внимание от "офшорного скандала"

2021-10-12 12:43

Оригинал - на сайте Korrespondent.net.

Вы только посмотрите, как вовремя – вдруг и внезапно! – возникло новое уголовное дело против лидера оппозиции, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука!

Зачем прокуратура по отмашке с Банковой пошла на явное нарушение процессуальных действий – подставившись под видеокамеры, пытаясь незаконно вручить 8 октября 2021 года Медведчуку подозрение по новому уголовному делу? Неужели "зеленские" не понимали, что адвокаты Медведчука, его соратники и СМИ поднимут шумиху? Знали и понимали.

Зачем генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов устроили вечером 8 октября 2021 года пафосную пресс-конференцию, где демонстрировали свой "профессионализм":

- Венедиктова не смогла ответить на элементарный вопрос о законности и аутентичности новых "записей" якобы с голосом Медведчука (кстати, сам оппозиционный политик назвал "пленки" фальшивкой);

- а Баканов изображал из себя знатока УПК – потребовав "безальтернативного" ареста для лидера оппозиции (хотя статьи, которые "шьют" Медведчуку, предусматривают альтернативу содержанию под стражей – в виде денежного залога). Неужели эти горе-реформаторы не понимали, что опять выставили себя и всю правоохранительную систему Украины на посмешище? Знали и понимали.

Просто сейчас – впрочем, как и всегда! - на Банковой с идеями туго. А политические "звезды" сошлись очень неудачно для "зеленских".

Во-первых, мало того, что 3 октября 2021 года были опубликованы результаты международного журналистского расследования, где безусловным лидером по количеству связанных с офшорными компаниями людей является Украина – в списке 38 наших граждан. И возглавляет украинский список президент Владимир Зеленский. Материалы расследования Pandora Papers были опубликованы Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), который финансируется, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса. Что означает только одно – "Вашингтонский обком" дал добро на "слив" "95 квартала", окопавшегося во власти.

Во-вторых, оказалось, что уже второй месяц у Зеленского на столе лежит список конкретных вопросов, которые Кремль готов обсуждать во время планируемой встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Здесь и восстановление дипломатических отношений с возвращением послов, и двустороннее снятие санкций и торговых ограничений, и возобновление транспортного сообщения. Отдельно проходит тезис: Россия готова поддержать – любые! – мирные договоренности между Киевом и ОРДЛО. Как в Минске, так и в "нормандском формате".

То есть Россия как бы говорит – дескать, ребята, давайте садиться за стол переговоров, давайте начинать договариваться о восстановлении – взаимовыгодном! – отношений! Договаривайтесь с Донбассом! Мы все ваши договоренности поддержим и будем отстаивать на любых международных площадках!

Собственно, ничего нового здесь нет, прямые переговоры Киева с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" прямо прописаны в минских соглашениях.

Но кто-то решил "заглушить" шумиху, связанную с офшорным скандалом и заодно - торпедировать наметившиеся подвижки в организации прямого диалога между президентами России и Украины. Возможно, это и была главная цель – помешать переговорам президентов, исключить любую возможность для налаживания двусторонних отношений, мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Естественно, что после "наезда по беспределу" на Медведчука, Москва просто отвернется от Киева. И откажется от любых контактов с "зеленскими".

Кроме всего прочего, предложенные Россией пункты переговорной повестки – это лишнее напоминание Зеленскому об авторитете Медведчука как зрелого политика. Ведь это именно Медведчук последовательно отстаивает идею прямых переговоров Киева и ОРДЛО, именно Медведчук в октябре 2020 года договаривался с Владимиром Путиным о снятии российских санкций с украинских предприятий, это лидер оппозиции выступает за взаимовыгодное восстановление отношений (политических, экономических, культурных) Украины и России.

Разве могут на Банковой, где правит мелочная зависть, стерпеть подобное? Да они страну развалят из-за зависти к авторитету Медведчука!

На Банковой, видимо, считают себя антикризисными гениями?

А по факту вряд ли новым "делом" против Медведчука удастся отвлечь общественность от офшорного скандала – за полгода преследования оппозиционного политика украинцы уже досыта наелись этим цирком без доказательств. А тем временем на Донбассе продолжаются боевые действия, как и при Порошенко. А тем временем экономический кризис будет только усиливаться. Да и этот убогий пиар не поможет Зеленскому и компании решить ни одной важной общественно-политической, социальной проблемы (тарифы, инфляция, пенсии, пандемия коронавируса). Хорошо, что все это прекрасно понимают!

Так что "гении" опять сели в лужу. Вместо преодоления кризиса, еще больше углубили "яму", которую они уже давно и старательно роют для… самих себя.

Сергей Онищенко