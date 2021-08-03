Политика В Офисе президента отреагировали на новости о том, что экс-судья Чаус несколько раз встречался с Зеленским на Банковой

2021-08-03 09:02

Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус не совершал частных визитов ни в Офис президента, ни в другие государственные институции. Об этом сообщил СМИ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Ранее бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявил в эфире ТВ, что президент Украины Владимир Зеленский якобы два раза встречался с Чаусом.

"По некоторой информации, он (президент) уже дважды встречался лично с Чаусом. Эта информация нуждается в проверке, но она появилась совсем недавно", – сообщил бывший генпрокурор.

Также о встречах Зеленского с Часом сообщил нардеп Гео Лерос на своей странцие в Facebook.

В свою очередь Подоляк назвал эту информацию ложью.

"К сожалению, у нас есть определенная традиция. Допустим, субъект Р., которого в свое время отстранили от должности за профнепригодность, периодически напоминает о себе каким-то абсолютно лживым "инсайдом". Со ссылкой на не менее анонимные "источники". После этого уже легендированную ложь начинают в промышленных масштабах крутить на телеканалах", – сказал Подоляк.

Он полагает, что мотивы этих сторон очевидны – "соврать, отвлечь внимание от своих косяков и так далее".

"А официально необходимо сказать следующее: никаких частных визитов господина Чауса, разумеется, не было ни на Банковую, ни в какую-либо другую государственную институтуцию. То есть это – сознательная ложь. А словосочетание "надежный проверенный источник", уже само по себе способно дискредитировать любое сообщение. Со ссылкой на такой "источник" можно говорить все что угодно и о ком угодно" – подчеркнул советник главы ОП.

Он отметил, что в истории с экс-судьей Чаусом, важно только одно – "безусловное и скорейшее установление всех истинных обстоятельств его многочисленных криминальных приключений".

"Это невозможно обеспечить политически или аппаратно. Это возможно только в правовом поле и только прозрачно", – сказал Подоляк.

По его словам, сложилась уникальная ситуация, когда возник очевидный конфликт подследственности, потому что НАБУ имеет конкретные доказательства до 2016 года, а СБУ нужно реагировать на эпизоды сегодняшние – исчезновение, возвращение, угрозы жизни и так далее.

"Поэтому какими бы ни были споры о подследственности между правоохранительными органами, сколько бы ни было новых уголовных производств, где фигурирует Чаус как подозреваемый, как свидетель или как потерпевший, со всем этим могут и должны разобраться прокуратура, НАБУ, СБУ и соответствующие судебные инстанции. Именно в таком формате. Ни президент, ни Офис президента, ни правительство, ни парламент точно не являются субъектами или модераторами этой истории и даже гипотетически не могут еа нее влиять, поскольку вообще ничего не могут дать в процессуальном плане", – резюмировал Подоляк.