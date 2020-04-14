Детали Адвокат с поддельным паспортом пытался присвоить офис на Банковой

2020-04-14 12:14 189
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Вторым членом банды адвокатов, пытавшихся мошенническим путем завладеть государственным помещением на ул. Банковой в Киеве стоимостью свыше 5 млн гривен оказался экс-следователь СБУ Павел Пльотка.

Об этом Багнету сообщили информированные источники в правоохранительных органах.

Экс-следователь СБУ также использовал в своих мошеннических действиях поддельный паспорт гражданина Украины на чужое имя, о чем сообщала пресс-служба прокуратуры города Киева.

Из профиля в Фейсбук следует, что Павел Пльотка, помимо присвоения государственного имущества, интересуется футболом и даже играет в сборной Совета адвокатов Киевской области.

Кроме того, источники в адвокатской среде рассказали о его неудачной попытке пройти конкурс в Государственное Бюро Расследований.

Интересно, что судя по информации на сайте Национальной ассоциации адвокатов Павел Пльотка до сих пор не лишен права на занятие адвокатской деятельностью.

Напомним, что на прошлой неделе Киевская местная прокуратура № 7 совместно с ГУ БКОП СБ Украины сообщила о разоблачении двух адвокатов и частного нотаруса, которые мошенническим путем завладели государственным помещением на ул. Банковой в г. Киеве стоимостью 5 млн гривен и пытались его продать.

Основным фигурантом дела СМИ называют адвоката Антона  Ружицкого, экс-народного депутата Украины 4 и 5 созывов. Всем троим сообщили о подозрении по признакам ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Источник: rupor.info

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Детали

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