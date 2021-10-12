Детали В Киеве сорвали борды с обращением к участникам саммита Украина – ЕС от журналистов незаконно закрытых медиа с требованием защитить свободу слова
2021-10-12 18:35
В Киеве повсеместно срывали и уничтожили борды с обращением к участникам саммита Украина - ЕС от журналистов незаконно закрытых медиа - "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Перший Незалежний", "Страна.ua" и "Шарий.net" - с требованием защитить свободу слова. Об этом сообщила корреспондент в эфире "Першого Незалежного".
"Баннер, который установили журналисты незаконно закрытых медиа, поврежден. Именно на этом баннере можно прочитать: "Чтобы представители саммита Украина-ЕС подняли вопрос о свободе слова в Украине". Так борды снимают по всему Киеву", - отметила она.
Отметим, данные борды простояли меньше суток. Таким образом, власть снова использует репрессивную машину против журналистов, свободы слова, пресекая любую возможность инакомыслия в стране и окончательно сворачивая в сторону диктатуры беззакония и авторитаризма.
Отметим, данные борды простояли меньше суток. Таким образом, власть снова использует репрессивную машину против журналистов, свободы слова, пресекая любую возможность инакомыслия в стране и окончательно сворачивая в сторону диктатуры беззакония и авторитаризма.
Данные борды разместили журналисты незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net"
Борды находятся по всему пути следования гостей и участников саммита Украина - ЕС. На бордах журналисты призывали участников саммита Украина - ЕС задать вопрос власти угрозы свободе слова в Украине и привлечь внимание международных партнеров к вопиющих нарушений прав журналистов в Украине.
Напомним, 27 сентября, стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран, письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.
2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.
20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".