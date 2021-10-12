Детали В Киеве сорвали борды с обращением к участникам саммита Украина – ЕС от журналистов незаконно закрытых медиа с требованием защитить свободу слова

2021-10-12 18:35

В Киеве повсеместно срывали и уничтожили борды с обращением к участникам саммита Украина - ЕС от журналистов незаконно закрытых медиа - "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Перший Незалежний", "Страна.ua" и "Шарий.net" - с требованием защитить свободу слова. Об этом сообщила корреспондент в эфире "Першого Незалежного".

"Баннер, который установили журналисты незаконно закрытых медиа, поврежден. Именно на этом баннере можно прочитать: "Чтобы представители саммита Украина-ЕС подняли вопрос о свободе слова в Украине". Так борды снимают по всему Киеву", - отметила она.

Отметим, данные борды простояли меньше суток. Таким образом, власть снова использует репрессивную машину против журналистов, свободы слова, пресекая любую возможность инакомыслия в стране и окончательно сворачивая в сторону диктатуры беззакония и авторитаризма.

Данные борды разместили журналисты незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net"