Детали В Киеве сорвали борды с обращением к участникам саммита Украина – ЕС от журналистов незаконно закрытых медиа с требованием защитить свободу слова

2021-10-12 18:35

 

В Киеве повсеместно срывали и уничтожили борды с обращением к участникам саммита Украина - ЕС от журналистов незаконно закрытых медиа - "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Перший Незалежний", "Страна.ua" и "Шарий.net" - с требованием защитить свободу слова. Об этом сообщила корреспондент в эфире "Першого Незалежного".

"Баннер, который установили журналисты незаконно закрытых медиа, поврежден. Именно на этом баннере можно прочитать: "Чтобы представители саммита Украина-ЕС подняли вопрос о свободе слова в Украине". Так борды снимают по всему Киеву", - отметила она.

Отметим, данные борды простояли меньше суток. Таким образом, власть снова использует репрессивную машину против журналистов, свободы слова, пресекая любую возможность инакомыслия в стране и окончательно сворачивая в сторону диктатуры беззакония и авторитаризма.

Отметим, данные борды простояли меньше суток. Таким образом, власть снова использует репрессивную машину против журналистов, свободы слова, пресекая любую возможность инакомыслия в стране и окончательно сворачивая в сторону диктатуры беззакония и авторитаризма.

Открытый источник
 
Открытый источник
 
Открытый источник
 
Открытый источник
 
 
 
Напомним, 11 октября по всей украинской столице появились борды с обращением к гостям саммита Украина-ЕС, который стартует в Киеве.

Данные борды разместили журналисты незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net"

Борды находятся по всему пути следования гостей и участников саммита Украина - ЕС. На бордах журналисты призывали участников саммита Украина - ЕС задать вопрос власти угрозы свободе слова в Украине и привлечь внимание международных партнеров к вопиющих нарушений прав журналистов в Украине.

Напомним, 27 сентября, стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран, письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к Государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру КвасьневскомуГенеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого, сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

Источник: 112.ua
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