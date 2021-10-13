Украина фото Украину накрывает ужасный смог. Такое бывает только в самых грязных центрах Азии и Африки

2021-10-13 18:40

 

Украину накрывает облаком черного смога, которое разрастается и уже завтра-послезавтра, 14-15 октября, может добраться до столицы. Зона грязного воздуха расширяется, о чем свидетельствуют снимки со спутника.

Об этом в Facebook написал эксперт по работе жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко.

Он опубликовал два фото, на которых видно, как облако увеличилось буквально за сутки.

"Уже завтра, послезавтра вот это ужасное красно-черное пятно расширится до Киева, сейчас оно в районе Черкасс и Полтавы", - пишет эксперт.

В чем причина загрязнений?

По словам Олега Попенко, загрязнение связано не так с погодными условиями, как с началом отопительного сезона в сельской местности с использованием дров, а также со сжиганием листьев.

"Очевидно, это облако, как процесс накопления выбросов в атмосферу именно в Украине. Такое количество выбросов бывает только в самых грязных центрах Азии и Африки и в больших мегаполисах", - предупредил эксперт и добавил, что такие процессы возникают в Украине ежегодно в начале-середине октября.

Как избежать серьезных последствий от отравления дымом и смогом

  • Нельзя долго быть на воздухе, особенно детям и беременным женщинам.
  • Не нужно лишний раз открывать окна. А если уже пришлось, то завешивать их влажной тканью и периодически ее менять.
  • Для очистки воздуха лучше использовать кондиционер.
  • Меньше курить и отказаться от алкоголя.
  • Если пахнет дымом - надевать защитные маски, лучше - респираторы.
  • Пить побольше жидкости, придерживаться диеты, отказавшись от вредной пищи.
  • Несколько раз в день принимать душ.
  • Промывать нос и горло соленой водой.
  • Для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями важно измерять артериальное давление не менее двух раз в день, при устойчивой артериальной гипертензии - обратиться к врачу.
  • В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении одышки, кашля, бессонницы) - проконсультируйтесь с доктором.
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