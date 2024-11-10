Политика Байден отправляет в Украину военных специалистов для обслуживания Patriot и F-16 – CNN

2024-11-10 08:30

 

Пентагон сможет предоставлять контракты американским компаниям на работу в Украине впервые после полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Администрация президента США Джо Байдена отменила фактический запрет на размещение американских военных подрядчиков в Украине для помощи в обслуживании и ремонте предоставленных США систем вооружения, в том числе истребителей F-16 и систем ПВО Patriot.

Об этом сообщил CNN чиновник, непосредственно знакомый с планом.

Издание отмечает, что такое решение было принято раньше в этом месяце перед выборами. Теперь Пентагон сможет предоставлять контракты американским компаниям на работу в Украине впервые после полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Чиновники заявили, что надеются, что это ускорит техническое обслуживание и ремонт систем вооружения, используемых украинскими военными.

"Эти подрядчики будут расположены далеко от линии фронта, и они не будут воевать с российскими войсками. Они помогут Вооруженным Силам Украины быстро отремонтировать и обслуживать предоставленную США технику, чтобы ее можно было быстро вернуть на передовую”, — сообщают источники CNN.

Представитель оборонного ведомства подтвердил, что США продвигаются к реализации этого плана, поскольку некоторые системы, которые США предоставили Украине, в частности, F-16 и Patriot, "требуют специального технического опыта для обслуживания".

Непонятно, сохранит ли Дональд Трамп эту политику, когда вступит в должность в январе 2025 года. Ранее Трамп заявил, что надеется завершить войну между Украиной и Россией "в течение 24 часов" после возвращения к власти.

Напомним, Украина получит до конца 2024 ряд ​​пакетов военной помощи от США стоимостью 500-750 млн долларов.

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