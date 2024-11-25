Политика Байден хотел пригласить Украину в НАТО, но изменил мнение – Bloomberg

2024-11-25 17:37

Вместо этого США планируют заключить ряд двусторонних соглашений по безопасности, которые предоставят Украине определенные гарантии.

Администрация президента США Джо Байдена хотела публично призвать принять Украину в НАТО, однако передумала. В то же время, американский лидер спешит укрепить Украину, прежде чем придет к власти новоизбранный президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, администрация Байдена рассматривала возможность публично призывать к официальному приглашению Украины в Альянс, но отказалась от этих планов. Байден передумал из-за маловероятного успеха от вступления страны в НАТО в краткосрочной перспективе.

Вместо этого США планируют заключить ряд двусторонних соглашений по безопасности, которые предоставят Украине определенные гарантии.

Авторы статьи в то же время обратили внимание, что Байден разрешил Украине удары американским оружием вглубь территории России, одобрил предоставление противопехотных мин, а также хочет списать долг почти в 5 млрд долл. и ввел санкции против российского "Газпромбанка".

Знакомый с позицией США источник сказал, что эти шаги и другие еще рассматриваемые меры являются частью плана Байдена по поддержке Киева до прихода к власти Трампа. Собеседник отметил, что цель стратегии – помочь президенту Владимиру Зеленскому, показав, что "у Украины есть потенциал для ответных действий против России".

Как указано в публикации, это связано с тем, что Трамп пообещал как можно быстрее покончить с войной, что, скорее всего, означает урегулирование путем переговоров. В то же время это не означает, что все шаги Байдена будут нежелательны для новоизбранного президента США.

"Некоторые из решений, которые Байден принимает сейчас, могут помочь Трампу, поскольку, вероятно, поставят Трампа в более выгодное положение для окончания войны, а Украину – в более выгодное положение для любых переговоров", – высказал мнение заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Шелби Магид.

В статье говорится, что Белый дом и Пентагон стремятся потратить все средства, выделенные Конгрессом на оборону Украины. Это примерно 9 млрд. дол. По данным Госдепартамента, США в целом выделили Киеву более 64 млрд дол. посредством военной помощи.

"Президент Байден обязался убедиться, что каждый имеющийся в нашем распоряжении доллар будет использован до 20 января", — заявил в начале ноября госсекретарь Энтони Блинкен.

Он также сказал, что действующая американская администрация гарантирует предоставление Украине "необходимых ей средств ПВО, артиллерии и бронетехники".

В то же время, указывают авторы материала, Байден ограничен в увеличении поставок оружия в Украину, ведь большую часть оставшихся денег можно потратить только на вооружение, которое уже есть в запасах Пентагона.

Напомним, в начале ноября глава постоянной делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО, нардеп Егор Чернев выразил мнение, что Украину могут пригласить в НАТО еще до завершения президентского срока Байдена.