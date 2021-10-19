Политика КАРТА Москва форсирует запуск Северного потока-2 - первую нитку уже заполнили газом

2021-10-19 08:26

Оператор Северного потока-2 сообщил о заполнении техническим газом первой нитки газопровода.

"Процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2" была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа", - говорится в сообщении.

На второй нитке газопровода, проведенного в обход украинской территории, ведутся пусконаладочные работы.

Накануне в РФ заявили, что СП-2 готов к началу эксплуатации, осталось только получить разрешение от Германии.

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