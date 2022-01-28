Политика Нуланд заявила, что добьются остановки российского газопровода Северный поток-2

2022-01-28 14:12

США добьются остановки газопровода Северный поток-2 в случае вторжения России в Украину.

Как заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, Вашингтон и его союзники едины в стремлении дать "быстрый и жесткий" ответ Москве при эскалации конфликта.

"Я хотела бы сказать откровенно: если Россия вторгнется в Украину, так или иначе, Северный поток - 2 не заработает", - подчеркнула она.

Также Нуланд отметила, что Соединенные Штаты продолжают вести "очень серьезные и четкие" консультации с Германией по вопросу российского газопровода.

"Очень важно, что Россия решила сесть за стол переговоров и обсуждать насущные проблемы", - сказала Нуланд, добавив, что Штаты "более чем готовы к диалогу".