Нуланд заявила, что добьются остановки российского газопровода Северный поток-2

США добьются остановки газопровода Северный поток-2 в случае вторжения России в Украину.
Как заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, Вашингтон и его союзники едины в стремлении дать "быстрый и жесткий" ответ Москве при эскалации конфликта.
"Я хотела бы сказать откровенно: если Россия вторгнется в Украину, так или иначе, Северный поток - 2 не заработает", - подчеркнула она.
Также Нуланд отметила, что Соединенные Штаты продолжают вести "очень серьезные и четкие" консультации с Германией по вопросу российского газопровода.
"Очень важно, что Россия решила сесть за стол переговоров и обсуждать насущные проблемы", - сказала Нуланд, добавив, что Штаты "более чем готовы к диалогу".