Политика Германия останавливают сертификацию газопровода Северный поток-2, но этого уже мало

2022-02-23 14:11

Власти Германии останавливают сертификацию газопровода Северный поток-2. Украина благодарна Берлину за данное решение, но этого уже мало, чтобы положить конец агрессии России.

Такое мнение озвучил в эфире программы Право на власть посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Если бы Северный поток-2 был приостановлен хотя бы несколько месяцев назад или лучше – год или два назад, то я думаю, мы бы и не видели вообще этой угрожающей ситуации у нас на границах. Поэтому наша позиция очень четкая: спасибо за Северный поток-2, за то, что он по крайней мере сейчас вынесен за скобки, но этого уже мало", - сказал дипломат.

По его словам, введенные государствами ЕС и США санкции хороший первый шаг, но этого вряд ли будет достаточно, чтобы кардинально изменить курс президента РФ Владимира Путина.