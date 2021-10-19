Мир Кина не будет! В Голливуде 60 тысяч сотрудников стримингових платформ и киностудий угрожают забастовкой

2021-10-19 09:02

В Голливуде 60 тысяч сотрудников крупнейших стримингових платформ и киностудий угрожают не выйти на работу. Это может стать самым массовым протестом технических работников, художников, гримеров за последние 128 лет. Профсоюзы требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты. 

"Забастовка — это последний шаг. Без камер, света, костюмов, макияжа невозможно снимать кино. Они сердце и душа индустрии, если они не выйдут на работу, все остановится. Эти люди имеют право быть услышанными и их требования должны привести к реальным изменениям", — сказала исполнительный директор Гильдии кинематографистов Ребекка Рин.

Из-за забастовки в Голливуде под угрозой срыва могут оказаться такие масштабные проекты как третий сезон "Мандалорца", сериалы от "Марвел" и сиквел "Аквамена".

Последняя крупная забастовка в Голливуде была 14 лет назад — тогда бастовали сценаристы. 100 дней простоя стоили индустрии около двух с половиной миллиардов долларов.

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