Жизнь Забастовка польских перевозчиков: в очереди на границе умер второй украинский водитель

2023-11-23 13:35

В Польше на стоянке недалеко от пункта пропуска Корчева - Краковец, где проходит забастовка польских перевозчиков, умер еще один украинский водитель. Об этом в эфире Суспільного сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

"Сегодня ночью умер водитель в Корчевой на стоянке. Это, к сожалению, уже второй летальный случай с начала блокады. Я понимаю, что скорее всего причины там физиология, но так или иначе, стресс, который они получают из-за этой забастовки, потому, что вынуждены жить в кабинах и непонятно когда они смогут попасть в Украину, добавляет негатив и вызывает определенные ситуации", - сказал он.

По словам Балина, у умершего водителя машина на харьковских номерах. Он также отметил, что знает имя водителя, но не назвал его.

Напомним, 11 ноября на парковке в польском городе Хелм скончался 54-летний украинский водитель, ожидавший пропуска у границы Дорогуск - Ягодин.

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