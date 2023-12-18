Жизнь В очереди на границе с Польшей умер еще один украинский водитель

2023-12-18 10:27

На пункте пропуска Краковец - Корчева на польско-украинской границе в минувший уикенд умер украинский водитель, находившийся в очереди, образованной из-за блокирования движения грузового транспорта со стороны польских перевозчиков. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков Владимира Балина.

"Водителя забрала скорая, по дороге в больницу он умер. Пока мне не известно, из какой он компании", - сказал он.

Этот случай стал уже третьим подобным с начала забастовки на границе с Украиной. 12 ноября в польском Хелме на автостоянке обнаружили мертвого украинского водителя грузовика, который ждал пересечения границы в Дорогуске.

23 ноября в Польше на стоянке недалеко от пункта пропуска Корчова - Краковец, где проходит забастовка польских перевозчиков, умер еще один украинский водитель.

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