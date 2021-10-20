Мир Instagram добавит новые функции - появится возможность постить без использования приложения

2021-10-20 14:00

Instagram добавит новые функции с возможностью публикаций с компьютера и совместных публикаций пользователей.

Как сообщает Tech Crunch, функция Collabs даст возможность двум пользователям публиковать совместные посты. Эти публикации будут иметь общие комментарии, просмотры и лайки.

Кроме того, пользователи смогут публиковать посты с компьютера из браузера, или со смартфона, но без использования приложения. Пользователи смогут выкладывать фото и небольшие ролики длительностью не более минуты в веб-интерфейсе в десктопных браузерах.

В Instagram будут добавлены новые функции для Reels (аналог TikTok). В их числе - 3D-тексты песен.

С 20 октября, Instagram также начинает тестировать новый упрощённый способ сбора денег для некоммерческих организаций.

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