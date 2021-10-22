Мир фото Жители Майами спасли от сноса роскошный особняк гангстера Аль Капоне

2021-10-22 20:34

Жители Майами спасли от сноса роскошный особняк, в котором 74 года назад доживал свои последние дни гангстер Аль Капоне. Как пишет New York Post, узнав о планах владельца снести поместье, активисты развернули активную кампанию по его сохранению.

Летом этого года особняк в испанском колониальном стиле с видом на залив Бискейн и частным пляжем за $10,7 млн выкупил застройщик Тодд Глейзер. Вскоре мужчина рассказал журналистам о планах снести поместье с площадью 2,2 тысячи кв. метров и возвести на пустыре современную постройку.

Местные жители решили во что бы то ни стало сохранить уникальный особняк и довольно скоро собрали 25 тысяч подписей против запланированных работ.

Застройщик не стал воевать с активистами и выставил поместье на продажу. Вскоре его выкупили за $15,5 млн, и эту сделку сравнили в прессе с выигрышем в лотерею.

СПРАВКА:

Поместье с семью спальнями и таким же количеством ванных комнат "Великий Аль" купил в 1928 году за $40 000. Так уж сложилось, что именно в нем знаменитый гангстер провел свои последние дни жизни, страдая от последствий нейросифилиса - здоровье почти 50-летнего Аль Капоне ухудшилось настолько, что психиатры сравнивали его психику и с психикой 12-летнего ребенка. В 1947 году Капоне перенес в доме инсульт, позже мучался с пневмонией, а 22 января пережил остановку сердца. Еще три дня спустя гангстер умер от сердечного приступа. В 2015 году в поместье провели капитальный ремонт и через три года после этого выставили его на продажу.