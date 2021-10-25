Коронавирус Новая мутация коронавируса: известный ученый раскрыл украинцам, в чем опасность

2021-10-25 16:40

 

В Великобритании обнаружили новый штамм COVID-19, который пошел от "Дельты" и получил название AY.4.2. Ученый назвал, что может защитить от этого вируса.

Так, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАН Украины Сергей Комисаренко уточнил, что новая мутация - это фактически вариант Дельты, передает "Обозреватель".

Штамм AY.4.2 уже окрестили в Сети более опасным, чем Дельта, но Комисаренко констатировал, что это маловероятно, ведь Дельта и так очень опасная. Ученый отметил, что только вакцинация может обезопасить от негативных последствий.

При этом, как сообщил в программе "Висока напруга" анестезиолог Сергей Дубров, в Украине на сегодня большинство, 96-99% госпитализированных с коронавирусом являются невакцинированными.

Добавим, сейчас в Британии на штамм AY.4.2 приходится около 10% новых случаев заболевания.

Исследование новой мутации еще продолжаются, однако, по словам директора института генетики Лондонского университета Франсуа Балу, этот вариант COVID-19 может оказаться на 10% заразнее Дельты.

К слову, в Минздраве Израиля также подтвердили первый случай заражения штаммом AY.4.2 у 11-летнего мальчика, который вернулся из Молдовы.

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