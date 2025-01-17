ВОЙНА В Украине СБУ раскрыла в Укрэнерго схему хищения почти 60 миллионов на поставке электроэнергии

2025-01-17 10:27

Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения средств НЭК Укрэнерго на безвозмездной поставке электроэнергии на 58,44 млн грн, сообщает СБУ.



"В организации сделки подозревается бывший заместитель председателя Харьковского областного совета, который на момент совершения правонарушения был депутатом облсовета, а сейчас скрывается за границей", - говорится в сообщении.



По материалам дела, в апреле 2022 года подозреваемый организовал схему хищения электроэнергии Укрэнерго, которая заключалась в ее безвозмездном отборе и последующей продаже конечным потребителям.



"К незаконной деятельности депутат привлек двух сообщников: основателя и директора частной компании в Киеве, торгующей энергоносителями. Вместе они создали три фиктивные фирмы, через которые получали электроэнергию из ОЭС Украины и продавали конечным потребителям. Ни одна из этих фирм не платила Укрэнерго за полученную электроэнергию", - отметили в СБУ.



Полученные от потребителей доходы фигуранты выводили в тень под видом уплаты долговых обязательств перед аффилированными компаниями, а затем эти "средства, уплаченные как долг" переводили на счета другой компании, зарегистрированной на Балканах.



Правоохранители провели в Киеве обыски у директора столичной компании и сообщили ему о подозрении, другим двум участникам сделки о подозрении сообщено заочно. В частности, экс-депутату и основательнице предприятия, которые скрываются за границей, подозрение объявлено по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

организация и пособничество в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой (ч.3, 5 ст.27, ч.5 ст.191);

легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст.27, ч.3 ст.209).

Действия задержанного директора частной компании квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



В настоящее время идет расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.