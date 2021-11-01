Детали Годный: У Зеленского были все шансы закончить конфликт на Донбассе с помощью Медведчука

2021-11-01 15:12

Исходя из действий Президента Украины Владимира Зеленского, он просто не хочет заканчивать конфликт на Донбассе, иначе он бы привлек к переговорному процессу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, который давно доказал свою эффективность в этом вопросе. Об этом заявил политолог Сергей Годный в эфире телеканала «Перший незалежний», комментируя предложение представителей неподконтрольных территорий включить в трехстороннюю контактную группу оппозиционного политика.

Эксперт подчеркнул, что своими действиям Зеленский только подтверждает желание узурпировать власть в стране.

«Мне не понятна мотивация Зеленского, человека, который пообещал закончить конфликт, он имел все шансы. Объяснение одно – человек просто не хочет в силу ментального отношения к тому региону, к власти вообще и желания полностью узурпировать власть в этом государстве, не хочет, чтобы был мир на территории Украины, чтобы была перспектива у государства. Он не хочет, чтобы здесь были хоть какие-то перспективы экономического развития, установления исторической справедливости и прочего. Это означает, что человек просто лгал и продолжает врать нам в глаза», – счтает Годный.

Также он напомнил, что перед своей поездкой в США Президент обещал решить вопрос обмена удерживаемыми лицами с Джозефом Байденом, но дальше обещаний дело не пошло.

«Вспомним, с какими списками поехал Зеленский к Байдену на встречу и чем это завершилось? Ничем. Ни один украинец не обменян, не освобожден, а Америка решает только свои вопросы. С другой стороны, мне понятна мотивация людей, которые красные линии рисуют. Потому что они понимают, что после возвращения, начала активной фазы процесса интеграции, будет вопрос о военных преступлениях тех людей, которые эти красные линии обрисовали», – констатировал Сергей Годный.

Напомним, что ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.