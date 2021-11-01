2021-11-01 15:25

Дмитрий Марунич

Эксперт по энергетическим вопросам

В таких незавидных условиях оказалась Украина из-за бездумного внедрения европейских правил игры на энергетических рынках.

"Нафтогаз", согласно правилам пресловутого "третьего энергопакета", отказался от долгосрочных контрактов с импортерами газа в страну. Договор с "Газпромом" на поставку глава "Нафтогаза" Юрий Витренко вообще обозвал "угрозой нацбезопасности". Расплачиваются за это преимущественно потребители: в октябре "Нафтогаз" импортирует недостающий газ по реверсу по цене выше 1000 долларов. А мог бы получать его по долгосрочному контракту с "Газпромом" по цене в 3-4 раза ниже.

И Зеленский & Co могли бы в этой ситуации пойти с козырей – и, к примеру, договориться с "Газпромом" о прямых поставках газа. Другой вопрос, что решать этот вопрос нужно на уровне российского президента Владимира Путина. Этот вопрос на контроле у российского президента. А такие возможности есть только у главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Тем более что у Медведчука есть такой "козырь в кармане", как договоренность о прямых поставках и скидке 25%, о чем он договорился с руководством РФ еще в 2019 году. Понятное дело, что сейчас появится целый легион "решателей", которые будут обещать решить вопрос по газу, но объективно ни у кого из них нет ни прямых контактов, ни отношений с первыми лицами РФ.

В июне 2019 года на ПМЭФ Алексей Миллер еще раз публично подтвердил, что договоренности о прямых поставках со скидкой 25% остаются в силе. Обо всем этом – в дискуссии с приглашенными гостями в эфире канала "Перший Незалежний".