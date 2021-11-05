Украина Экс-глава МВД Арсен Аваков впервые рассказал, как перенес COVID-19 после вакцинации

2021-11-05 15:15

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что после перенесенного COVID-19 чувствует себя хорошо. Об этом он сообщил в эфире программы Народ против на телеканале Украина 24.

"Хорошо себя чувствую. Не так хорошо, как в юности, но хорошо себя чувствую", - сказал Аваков.

Он отметил, что болезнь протекала легко из-за того, что он был вакцинирован против коронавируса.

"Пару дней было неприятно, температура, но в целом - все хорошо", - добавил бывший глава Министерства внутренних дел Украины.

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