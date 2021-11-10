Мир фото Причиной гибели оператора «Раста» Галины Хатчинс мог стать саботаж, - эксперт по оружию вестерна

2021-11-10 09:21

Ханна Гутьеррес Рид, эксперт по оружию вестерна «Раст», сделала очередное заявление через своих адвокатов, заявив, что никак не связана с боевыми патронами, которые попали в револьвер, убивший оператора картины Галину Хатчинс.





По словам юристов Джейсона Боулза и Роберта Горенса, их клиентка зарядила пистолет, взяв коробку, на которой была надпись «холостые патроны». Сообщается, что она внимательно осмотрела их. Также они отметили, что по-прежнему неясно, как патрон оказался в коробке. По их предположению, туда его мог положить некто, желавший саботировать производство.





«Ханна всегда занималась проверкой патронов. Она это сделала непосредственно перед тем, как передать револьвер мистеру Холлсу, крутнув барабан и продемонстрировав все патроны. После этого ему было передано огнестрельное оружие. У нас есть предположение, что кто-то пожелал саботировать съёмки, желая доказать некую точу зрения или продемонстрировать некое недовольство. К тому же, за день до этого часть съёмочной группы покинула проект», - отмечается в заявлении.





Напоминаем, что роковой выстрел был произведён актёром Алеком Болдуином.