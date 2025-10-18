Політика Мерц вперше прямо звинуватив рф у спробах дестабілізувати Німеччину та ЄС за допомогою саботажу та вбивств

2025-10-18 08:28

Німеччина готує комплексний план протидії гібридній війні росії проти Євросоюзу та країн НАТО. Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Destandart.

План зокрема міститиме заходи проти саботажу, кібератак, шпигунства та дезінформації. Нова Рада національної безпеки розгляне його на установчому засіданні.

Мерц звинуватив росію у прагненні дестабілізувати Німеччину та Європу - за допомогою саботажу, шпигунства та вбивств, кібератак і цілеспрямованої дезінформації.

"Зокрема з ваших лав", - звернувся він до парламентської групи правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

Окрім того, канцлер наголосив, глава Кремля Володимир Путін "прорахувався", розпочавши гібридну війну.

"путін прорахувався. Ми не дамо себе залякати. Ми будемо захищатися від цього".