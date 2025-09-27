Політика Президент США Дональд Трамп заявив про саботаж своєї участі у Генеральній асамблеї ООН

2025-09-27 10:31

Президент США Дональд Трамп убачає "потрійний саботаж" під час своєї участі у Генеральній асамблеї ООН. Про це повідомляє Білий дім.

На його думку, першим "саботажем" було те, що раптово зупинився ескалатор, яким він користувався.

Згодом під час виступу у залі перестав працювати телесуфлер, а також було відключено звук.

"Це не випадковість - це потрійний саботаж у ООН. Їм має бути соромно. Я надсилаю копію цього листа Генеральному секретарю й вимагаю негайного розслідування", - написав він.

Американський лідер стверджує, що нема нічого дивного в тому, що ООН "не може виконувати ту роботу, для якої її створили".

Він також зажадав зберегти всі записи з камер поруч з ескалатором, зокрема момент натискання аварійної кнопки.

Трамп також додав, що у справу вже втрутилася Служба таємної охорони.

