Курьезы фото Шутник жестко обманул Instagram, Соцсеть заблокировала аккаунт своего главы Адама Моссери

2021-11-12 08:26

Мошеннику удалось добиться блокировки личного аккаунта в Instagram топ-менеджера этой социальной сети Адама Моссери. Главу соцсети "похоронили" с помощью функции Аккаунт в памятном статусе, с помощью которой уведомляют модератора, что владелец страницы умер, пишет Vice.

"Мне кажется смешным, что Instagram позволяет таким вещам вообще происходить на своей платформе", - сказал журналистам в онлайн-чате мошенник, взявший на себя ответственность за блокировку аккаунта Моссери.

Пользователь показал скриншоты переписки с администрацией соцсети, в которой он и сообщил им о том, что Моссери якобы скончался.

В Instagram попросили предоставить свидетельство о смерти, некролог или ссылку на новость, которая подтвердила бы эту информацию. Мошенник выслал ранее приготовленную статью, которую он сгенерировал на фейковом сайте.

Модераторам эта статья показалась убедительной, и они заблокировали аккаунт своего босса. На странице Моссери появилась надпись о том, что пользователь ушел из жизни. Доступ был восстановлен только тогда, когда сам топ-менеджер не смог зайти на свою страницу.