Детали Какие возможности открылись у Коломойского при власти Зе?

2021-11-11 17:10

Я давно наблюдаю за ситуацией с Игорем Коломойским. Ни для кого не секрет, что именно Коломойский финансировал избирательную кампанию Зеленского и был идейным вдохновителем самого проекта «Слуга Народа». Все близкие к этой истории говорят о том, что без его природного авантюризма и большого опыта в политических интригах Украины - истории «слуги» бы не было. Игорь Валерьевич умеет играть «в долгую» на украинской шахматной доске и любой шах по отношению к нему может закончиться обратным матом. Причем и шахматным, и разговорным.

Он никому не прощает и всегда находит момент для ответного удара. Причем, неважно - касается ли дело личных или бизнес интересов, Коломойский добивается необходимого агрессивно и не взирая ни на какие условности, законы и моральные ценности.

Сегодня, когда корабль власти дал устойчивый крен и первые крысы приготовились, Игорь Коломойский принял решение о срочной сатисфакции.

Стало известно, что ставшая неожиданно успешной «газовая эпопея» — это лишь первый этап в задуманной трилогии.

Газовый суд Коломойского

Газовый рынок мира находится в кризисе. Цена на голубое топливо поднялась до невиданных ранее высот - 1000 долларов за кубометр газа. Идеальное время, чтобы заработать на газовой проблеме. Заработать на этом и решил Коломойский, который в неудобный для страны момент решил вернуть себе 9 миллиардов кубометров газа, что составляет чуть менее половины запаса государства на отопительный сезон. По данным журналиста Юрия Николова, Коломойский может получить и 15 миллиардов – то есть, весь газовый запас Украины.

Предыстория такая: Игорь Коломойский является миноритарным акционером нефте и газодобывающей компании «Укрнафта», 51% которой принадлежит государству. Но, несмотря на то, что большая часть принадлежит государству, олигарх считает компанию своей. Поэтому вся выгода пойдёт именно Коломойскому, к тому же в ближайшее время олигарх планирует перераспределить доли и стать уже полноценным владельцем этого актива.

В 2004 – 2006 годы Кабмин выкупал у «Укрнафты» газ по низким ценам и расходовал на нужды населения. То есть, государство в лице «Нафтогаза» задолжала олигарху. Пришло время платить по счетам. И плевать, что сейчас страна переживает не лучшие времена. В виду газового кризиса Коломойский решил вернуть своё и теперь судится с должниками.

И тут будет уместным привести фрагмент из недавнего интервью близкого к Коломойскому бизнесмена Геннадия Корбана. В нём он рассказал, почему именно сейчас Игорь Валерьевич решил судиться с государством и вернуть свой газ. Именно голубое топливо сейчас нужнее олигарху, ведь его можно будет продать по цене, которая есть сейчас. А я напомню, что тогда газ стоил по 1000 гривен за кубометр, а сейчас - 1000 долларов. Согласитесь, что в данном случае Коломойскому выгоднее взять товаром. В итоге олигарх может получить приблизительно 30 миллиардов гривен, которые государство будет обязано потратить на газ, если хочет, чтобы страна пережила отопительный сезон.

«Игорь Валерьевич, как миноритарный акционер «Укрнафты», решил, что это не вполне справедливо. В 2009 году было получено решение Верховного суда. Естественно, что реализовать это решение было невозможно. При всех правительствах, которые были до сегодняшнего дня, это было невозможно, потому что прежде всего газ – это товар с неопределенными родовыми признаками. Если он уже реализован, то единственное, на что могла претендовать «Укрнафта» – это на денежную компенсацию по той цене, по которой он был реализован в тот период. Однако было получено уникальное решение, я считаю, оно определило объем компенсации – в размере объема газа, 2 миллиарда куб. м. Сегодня очень хорошая цена на газ на мировом рынке. И сегодня, очевидно, у Коломойского появилась возможность реализовать эту схему в ущерб государству», - рассказал Корбан.

Из этого фрагмента интервью становится известно, что при предыдущих правительствах Коломойский не смог бы ничего подобного провернуть.

И почему же именно нынешний Кабмин может пойти на решение выгодное Коломойскому? Очевидно, что благодаря тому, что у власти находится политический проект, в который в 2019 году вкладывался Коломойский.

Как я уже писал выше, государство будет «вынуждено» выплатить Коломойскому его долг. Получит олигарх свой газ или денежную компенсацию – не столь важно. Население всё равно окажется в проигрыше. Либо останется без света и газа, либо окажется с пустой казной. И то, и другое – губительно для страны, но не для олигарха, который в своё время сделал выгодное вложение истории – оплатил кампанию Зеленского. Это позволит получить первую значимую сверхприбыль от долга по проекту «Слуга народа».

Вторая часть плана не менее значима, вновь «Слуга олигарха» возвращает «кредит»

Суд по «Приватбанку»

Второй этап — это возврат «Привата». Неожиданно, правда? Но тем не менее Коломойский всегда умел удивлять. Этот сценарий уже разворачивается и также будет реализован вслед за "газовой эпопеей". Вот для напоминания история с «Приватом». В 2016 году, когда Коломойский оказался в опале, власти национализировали «Приватбанк», через который олигарх и вывел 5,5 миллиардов долларов в различные зарубежные компании, которые получали огромные кредиты, но не возвращали на Украину ни копейки. Тогда украинские власти отобрали у Коломойского его «монетный двор» и с тех пор бизнесмен не оставлял своих намерений вернуть себе банк.

Так как у власти находятся верные слуги,сейчас идеальное время, чтобы возвращать своё. 1 ноября 2021 года судья Хозяйственного суда г. Киева Джарты В.В. удовлетворила иск ООО «Реватис». Оно судилось с «ПриватБанком», Министерством финансов, а также Фондом гарантирования вкладов, Национальным банком Украины и правительством. ООО «Реватис»просило признать недействительными договоры приобретения и купли-продажи акций «ПриватБанка» во время национализации «ПриватБанка» в 2016 году. То есть, решение властей от 2016 года больше не является актуальным.

И вот не за горами времена, когда в руки Коломойского вернётся «Приватбанк», в который с 2016 года государство вкачало денег, так как олигарх перед тем, как передать властям банк, выпотрошил его и отдал уже пустым. А так как в «Приватбанке» находились зарплаты и пенсии украинского населения, государство должно было вернуть средства украинцам. Поэтому в банк были вложены деньги из госбюджета. И теперь «Приватбанк» вместе с госденьгами попадет вновь к Коломойскому.

Ничего подобного и представить нельзя было во времена, когда Украиной управлял другой олигарх - Пётр Порошенко. Но при нынешнем украинском лидере Коломойский умудрился сделать то, что ещё вчера казалось невозможным. И причина этому – Зеленский, вернее, его неудержимое падение.

Падение Зеленского

Несмотря на то, что сам Зеленский и бизнесмен Игорь Коломойский отрицали, что находятся в одной лодке, факты говорят о другом. С приходом к власти команды президента Зеленского давление со стороны государства на Коломойского прекратилось. Взамен медиа-холдинг «1+1», который принадлежит олигарху, больше не критикует украинскую власть, как это было на закате каденции президента Порошенко. Из оппозиционного телеканала «1+1» превратился в провластный, пока в кресле президента сидит Зеленский. Это то, что находится на поверхности.

Несмотря на то, что государственная пропаганда утверждает, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского всё так же высок, реальность является совершенно иной. Лидер украинского государства больше не пользуется поддержкой населения. От 73% не осталось и следа. За два года своего правления Зеленский растратил всё доверие населения. С одной стороны, он не смог выполнить то, что обещал своим сторонникам, с другой – не смог убедить своих оппонентов, что он может не быть копией Порошенко. Не нужно забывать и об экономическом и энергетическом кризисах. Они также ударили по позициям властей.

Зеленского критикуют не только сторонники предыдущей власти, но даже те, кто ещё вчера был в президентской партии «Слуга Народа». Более того, в стенах Верховной Рады ныне оппозиционный президенту депутат Гео Лерос (бывший «слуга») показал непристойный жест прям в лицо президенту. Пусть это и не такой весомый аргумент, но он также показывает то, что Зеленский не только не пользуется поддержкой у населения, но даже в парламенте больше нет того самого монобольшинства, которое позволяло президенту проталкивать спорные законопроекты. К тому же, не нужно забывать, что политическую силу набирает некогда сторонник Зеленского экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который уже собрал депутатское объединение «Разумная политика». Уже сейчас известно, что власти попытаются убрать конкурента путём лишения мандата Разумкова. Другого выхода у Зеленского нет. Он вводит санкции против своих политических оппонентов, оказывает давление на бывших сторонников, но всё равно его рейтинг опускается всё ниже и ниже.

На этом фоне происходят интересные суды, в которых победителем выходит олигарх Игорь Коломойский. Удивительно получается, не правда ли?

Коломойский выкачивает остатки из политического проекта «Зеленский»

Почему же именно сейчас Коломойский решил вернуть своё? Очевидно, что газ вернуть сейчас просто-напросто выгодно. Цена на рынке достигла невероятных размеров. На этом можно заработать и к тому же укрепить свои политические возможность внутри страны – диктовать свои правила, если страна хочет пережить ближайшую зиму. Возврат «Приватбанка», который был национализирован в середине прошлого десятилетия, тоже стал возможным исключительно благодаря тому, что руководит страной «слуга» Зеленский. Почему Коломойский не сделал всё это ещё в 2019 году, когда Зеленский только пришёл к власти? Тогда они ещё доигрывали все серии «Слуги народа». В октябре последняя серия закончилась и в ход пошла экранизация «Слуги олигарха».

Всё просто и прагматично. Коломойский, осознавая, что политический проект «Зеленский» в скором будущем потеряет ликвидность, выкачивает всё, что можно, а после избавится, так как никакой ценности это вложение больше не будет иметь.

Разумеется, Зеленский это осознаёт, но не хочет мириться с положением дел. Но есть загвоздка. Президент и рад был бы помешать Коломойскому проворачивать свои дела, но, во-первых, Коломойский выигрывает суды «по закону», а, во-вторых, у олигарха имеется очень серьёзный компромат на действующего главу государства, что позволяет ему реализовывать свои планы, невзирая на желания Зеленского.

P.S.

И теперь к финальной части трилогии Коломойского. Третий этап вообще поразил своей креативностью. Став первым в истории Украины олигархом-держателем политической силы, Игорь Валерьевич решил разложить яйца по разным корзинкам. И уже начал "помогать" формировать новый и многообещающий политический проект. А то вдруг не успеет реализовать какие-то пункты из своей книги ожиданий. В ближайшее время расскажем об этом проекте.