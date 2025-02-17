Политика Владимир Зеленский открыто заявил, зачем на самом деле бункерному нужна война

2025-02-17 08:23

россии в ее нынешнем состоянии нужна война, чтобы удержать власть, и она подтверждает желание воевать дальше, ежедневно обстреливая Украину. Об этом написал в соцсетях президент Владимир Зеленский.

"На этой неделе почти 1220 авиабомб, более 850 ударных дронов и более 40 ракет разных типов выпустили россияне против наших людей. Украина защищается, мы стоим и деремся благодаря мужеству наших воинов и поддержке партнеров, и нам нужно больше ПВО для защиты жизней людей", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Европа и мир должны быть более защищены от такого зла, готовы к нему общей внешней политикой и давлением на путина.

"Мы вместе с Европой, США и всеми нашими партнерами способны закончить эту войну справедливым и надежным миром", - подытожил украинский лидер.

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