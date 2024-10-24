Мир Харрис назвала Трампа "фашистом", который стремится к "бесконтрольной власти"

2024-10-24 17:37

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис назвала кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа "фашистом", который стремится к "бесконтрольной власти" и к преданному себе военного. Заявление прозвучало после обвинений в том, что бывший президент неоднократно выражал восхищение Гитлером.

Источник: The Guardian

Детали: В среду Харрис выступила с неожиданной речью в своей резиденции в Вашингтоне, округ Колумбия, после сообщений о том, что Джон Келли, бывший руководитель штаба Трампа, напомнил, как Трамп сетовал на то, что у него нет генералов, присягающих ему на верность так же, как военачальники служили Гитлеру в нацистской Германии.

Прямая речь Харрис: "Дональд Трамп становится все более неуравновешенным и нестабильным, и во время второго срока таких людей, как Джон Келли, не будет рядом, чтобы быть предохранителем против его склонностей и действий. Тех, кто когда-то пытался остановить его худшие импульсы, уже не будет рядом, и они больше не смогут его сдерживать".

Детали: По словам Харрис, замечания, переданные Келли, свидетельствуют о том, что Трамп "не хочет иметь армию, лояльную к Конституции США": "Он хочет военных, которые будут преданы ему лично, которые будут выполнять его приказы, даже когда он скажет им нарушить закон или отказаться от присяги на верность Конституции США".

Ставя этот вопрос, как выбор для американских избирателей, которые придут на участки на президентских выборах 5 ноября, она добавила: "Мы знаем, чего хочет Дональд Трамп. Он хочет бесконтрольной власти. Вопрос через 13 дней будет в том, чего хочет американский народ".

Обращение Харрис прозвучало после того, как она потратила больше недели, освещая клеймение Трампом своих политических оппонентов как "внутреннего врага" и требования развернуть военных для тех, кто вызывает "хаос" на выборах.

В разговоре с New York Times Келли, который был главой администрации Белого дома в течение 18 месяцев во время президентства Трампа, сказал, что его бывший босс неоднократно восхвалял Гитлера, даже когда ему противоречили, и подходил под определение фашиста, данное в словаре.

"Он не раз это комментировал: "Знаете, Гитлер тоже делал хорошие вещи", - сказал Келли, который также сказал, что Трамп будет править как диктатор, если его снова изберут.

Келли, четырехзвездочный генерал морской пехоты в отставке, делал подобные замечания в интервью изданию Atlantic.

Прямая речь Харрис: "Глубоко тревожно и невероятно опасно, что Дональд Трамп ссылается на Адольфа Гитлера, человека, который несет ответственность за смерть 6 миллионов евреев и сотен тысяч американцев. Это окно в то, кем на самом деле является Дональд Трамп, от людей, которые знают его лучше всего.

Из слов Джона Келли понятно, что Дональд Трамп - это тот, кто, я цитирую, безусловно, подпадает под общее определение фашистов, кто, по сути, поклялся быть диктатором в первый же день и поклялся использовать военных как свою личную милицию для осуществления своих личных целей и политической мести".

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