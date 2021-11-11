Чередниченко: Привлечение европейских юристов приведет к скорейшему полному оправданию Медведчука от незаконных обвинений со стороны власти

2021-11-11 17:25

Привлечение европейских юристов и Бертрана Мельмендье, в частности, приведет к скорейшему полному оправданию главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука от незаконных обвинений со стороны власти. Об этом во время пресс-конференции на тему "Ведущий европейский адвокат присоединяется к команде правовой защиты председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука" заявила адвокат оппозиционного политика Лариса Чередниченко.

"Чтобы власть не обвинила нас в предубежденности, и в том, что мы напрасно клевещем на нее, такую хорошую, именно поэтому к нам присоединился г-н Бертран. Это ведущий европейский юрист и кому, как не ему, знать о том, как нормы европейского законодательства применяются, соблюдаются. Мы будем рады, если г-н Бертран поможет нам и при последующих обращениях в ЕСПЧ в интересах Виктора Владимировича", - сказала она.

Юрист читает, что "власть не желает ни видеть, не слышать то, что ей говорят оппоненты".

"Мы четко действуем в рамках правового поля, подаем множественные обращения, акцентируем внимание власти на том, что она делает неправильно, к чему, в результате ее неправомерные действия могут привести. А привести они могут к одному: к полному оправданию Виктора Владимировича. Но власть нас не слышит, и мы вынуждены обращаться, исчерпав все наши возможности в национальных судах, в ЕСПЧ", - добавила Чередниченко.

Напомним, доктор юридических наук Бертран Мальменьдье изучал право, медицину и философию в Лионе, Женеве и Берлине и в 2000 г. защитил докторскую диссертацию в области истории публичного права. После длительного периода исследовательской и учебной работы в Институте политологии, государственного и административного права свободного университета Берлина (проф. д-р Граф фон Песталоцца) в 1997 году получил статус адвоката и в 2002 году основал собственное Адвокатское бюро.

Ранее член Европарламента от Германии, который входит в подкомитет по вопросам прав человека, доктор Максимилиан Кра заявил, что арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, закрытие телеканалов по указанию президента Владимира Зеленского на фоне коррупции и олигархического правления – противоречит европейским стандартам и политике.

Как сообщалось, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили Виктору Медведчуку новое подозрение. Новые обвинения касались поставок топлива из неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.